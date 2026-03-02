Hafa sáralitla trú á Íslandi

Veðbankar hafa sannarlega ekki mikla trú á íslenska kvennalandsliðinu gegn Spáni annað kvöld í fyrsta leik undankeppni HM.
Stelpurnar okkar mæta ógnarsterku heimsmeistaraliði Spánar. Leikurinn hefst klukkan 18 að íslenskum tíma á Estadio Municipal Castalia í Castellon.
Veðbankar eru almennt með stuðul upp á vel yfir 20 á íslenskan sigur og í kringum 1,05 á Spán.
Liðið ferðast svo yfir til Englands á fimmtudag og mætir þar Evrópumeisturum Englands á laugardag á City Ground í Nottingham. Hefst sá leikur kl. 12:30.
Verkefnið er ærið, en í riðli Íslands í A-deild undankeppninnar er einnig Úkraína.