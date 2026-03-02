Fyrrum fyrirliði United ekki mikill aðdáandi Rashford

Bryan Robson, fyrrum fyrirliði Manchester United, er ekki mikill aðdáandi Marcus Rashford í dag sem spilar með Barcelona.
Rashford er uppalinn hjá United og er enn bundinn félaginu en hann leikur með Barcelona á láni út tímabilið.
Rashford hefur undanfarin tvö tímabil veirð lánaður frá United til bæði Barcelona og Aston Villa og staðið sig ágætlega.
Englendingurinn var stórkostlegur tímabilið 2022-2023 og skoraði 30 mörk í öllum keppnum en hefur verið í töluverðri lægð síðan þá.
Robson áttar sig ekki á hvað nákvæmlega er í gangi hjá þessum hæfileikaríka fótboltamanni og af hverju hann gat ekki notið sín á vellinum síðustu þrjú árin á Old Trafford.
,,Marcus Rashford sem leikmaður, ég get ekki áttað mig á honum. Þegar þú ert hjá Manchester United og allir eru að bauna á þig fyrir að vera ekki með sjálfstraust þá fer hann til Aston Villa og byrjar að njóta fótboltans á ný,“ sagði Robson.
,,Ef þú getur ekki notið þess að spila fótbolta fyrir Manchester United þá hlýtur að vera eitthvað að þér.“