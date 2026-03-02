Áhugaverð tillaga Wenger fær byr undir báða vængi

Tillaga Arsene Wenger um róttæka breytingu á rangstöðureglunni hefur fengið grænt ljós frá kanadísku úrvalsdeildinni og verður tilraun gerð með hana þar í landi.
Wenger, sem starfar við knattspyrnuþróun hjá FIFA, vill innleiða reglu þar sem leikmaður er aðeins rangstæður ef það er raunverulegt bil á milli hans og síðasta varnarmanns. Ef einhver hluti líkama hans er í línu við varnarmanninn væri ekki dæmd rangstaða.
Reglubreytingin hefur ekki notið stuðnings hjá UEFA né hjá IFAB en verður nú prófuð í kanadísku úrvalsdeildinni, sem hefst í apríl.
Wenger segir tæknina, eins og VAR, hafa tekið forskotið frá sóknarmönnum. „Ef minnsti vafi leikur á, á hann að falla sóknarmanninum í vil. Með VAR hvarf það forskot,“ hefur Frakkinn sagt.