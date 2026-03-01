fbpx
Sunnudagur 01.mars 2026

Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Stórt sumar framundan í Garðabæ – „Ég á eftir að sjá það"

Sunnudaginn 1. mars 2026 15:30

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.

Stjarnan hefur látið að sér kveða á markaðnum í vetur og gengið frábærlega á undirbúningstímabilinu.

Stjarnan var í toppbaráttu við Víking við tvískiptingu deildarinnar í fyrra en fylgdi því svo ekki eftir. Liðið landaði þó Evrópusæti að lokum.

„Ég horfi klárlega á þá í topp þremur. Þeir enduðu mótið ekki of vel eftir að hafa verið komnir í baráttuna. Ég á samt eftir að sjá þá ná þeim stöðugleika að ná toppnum,“ sagði Sigurbjörn.

„Ég er sammála því. Það var mjög furðulegt hvernig þeir tóku þetta skrið í fyrra. Þeir fengu auðvitað Caulker inn og hafa misst hann aftur. Hann var mjög góður, svo ekki sé fastar að orði kveðið.

Benedikt Waren, Birnir Snær, Örvar Eggerts, fyrir aftan kannski heilan Emil Atla, svo er Andri Rúnar líka þarna, Guðmundur Baldvin á miðjunni. Þetta er ótrúlega hæfileikríkur hópur. Og ef Birnir fer á sinn kaliber getur hann hæglega verið með 10 mörk og 10 stoðsendingar. Það er mikil spenna fyrir Stjörnunni,“ sagði Jóhann.

Umræðan er í spilaranum.

