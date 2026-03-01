Spyr hvort Rúnar verði áfram ef þetta verður staðan – „Held það verði meira að segja rosalega erfitt“

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.
Fram náði frábærum árangri í fyrra og hafnaði í 5. sæti. Spekingarnir telja ólíklegt sem stendur að þeir geti bætt þann árangur.
„Ef þeir ætla að taka næsta skref er það rosalega stórt skref. Ég held það verði meira að segja rosalega erfitt að ná aftur 5. sæti,“ sagði Jóhann og Sigurbjörn tók undir.
„Að vera í efri hlutanum gæti orðið ansi erfitt fyrir Fram og ef þeir styrkja sig ekki betur þá held ég að það verði mjög góður árangur að ná að fara í efri sex aftur.“
Í kjölfarið velti Helgi því upp hversu lengi knattspyrnugoðsögnin Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, myndi vera með lið sem getur ekki tekið skrefið í átt að efstu liðunum.
„Já, einhvern tímann vill hann sjálfur kannski fá klúbbinn á það level sem hann réttilega staðsetur sig á,“ sagði Jóhann þá.
