Sunnudagur 01.mars 2026

Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála í Hafnarfirði – „Þegar það verða svona læti er það slæmt"

Sunnudaginn 1. mars 2026 07:00

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.

Sigurbjörn telur að Jóhannes Karl Guðjónsson, nýr þjálfari FH, þurfi að vinna stuðningsmenn á sitt band eftir að hann losaði sig við goðsögn félagsins, Böðvar Böðvarsson, í vetur, sem var mörgum þvert á móti skapi.

„Hann þarf að gera það. Hann kemur inn með látum. Maður sér FH-merkið á enninu á Bödda. Þegar það verða svona læti er það slæmt.

En mér finnst FH hafa veikst alveg gríðarlega. Þeir hafa veikst hvað mest í glugganum. Þeir missa Sigga og Bjössa, tveir ótrúlega mikilvægir leikmenn,“ sagði Sigurbjörn og Jóhann tók undir þessar áhyggjur.

„Þeir eru bara spurningamerki. Ef við ættum að taka fyrstu ellefu bara væru þeir rétt fyrir ofan fallsæti hjá mér. Það hafa svo mikil fótboltaleg gæði farið.“

Umræðan er í spilaranum.

