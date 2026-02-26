fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Uppljóstrar því af hverju United hætti við kaup á Victor Osimhen

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Víkingur að kaupa Jóa Bjarna frá Danmörku

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 12:42

Mynd: DV/KSJ

Víkingur Reykjavík er á leiðinni að styrkja sig fyrir komandi verkefni en félagið hefur fengið samþykkt tilboð í Jóhannes Kristinn Bjarnason, leikmann danska félagsins Kolding. Greint var frá þessu í Dr. Football, þar sem Hjörvar Hafliðason sagði að samningurinn væri á lokastigi og að leikmaðurinn yrði kynntur á næstu dögum.

Jóhannes hefur verið orðaður við Víking að undanförnu og tengdust þær sögur meðal annars mögulegri sölu á Valdimar Þór Ingimundarsyni. Sá verður þó áfram verið hjá félaginu eftir að hafa hafnað tilboði frá sænska liðinu Kalmar fyrr í mánuðinum.

Hinn 21 árs gamli Jóhannes er uppalinn hjá KR en fór ungur til Norrköping í Svíþjóð áður en hann sneri aftur í Vesturbæinn. Hann átti gott tímabil með KR áður en hann var seldur til Kolding síðasta sumar.

Hjá danska liðinu fékk hann takmarkað tækifæri og virðist því nú á leið heim í íslenska boltann. Jóhannes er leikmaður U21 landsliðsins og getur leyst bæði bakvarðar- og miðjumannsstöður.

