Víkingur að kaupa Jóa Bjarna frá Danmörku

Víkingur Reykjavík er á leiðinni að styrkja sig fyrir komandi verkefni en félagið hefur fengið samþykkt tilboð í Jóhannes Kristinn Bjarnason, leikmann danska félagsins Kolding. Greint var frá þessu í Dr. Football, þar sem Hjörvar Hafliðason sagði að samningurinn væri á lokastigi og að leikmaðurinn yrði kynntur á næstu dögum.
Jóhannes hefur verið orðaður við Víking að undanförnu og tengdust þær sögur meðal annars mögulegri sölu á Valdimar Þór Ingimundarsyni. Sá verður þó áfram verið hjá félaginu eftir að hafa hafnað tilboði frá sænska liðinu Kalmar fyrr í mánuðinum.
Hinn 21 árs gamli Jóhannes er uppalinn hjá KR en fór ungur til Norrköping í Svíþjóð áður en hann sneri aftur í Vesturbæinn. Hann átti gott tímabil með KR áður en hann var seldur til Kolding síðasta sumar.
Hjá danska liðinu fékk hann takmarkað tækifæri og virðist því nú á leið heim í íslenska boltann. Jóhannes er leikmaður U21 landsliðsins og getur leyst bæði bakvarðar- og miðjumannsstöður.