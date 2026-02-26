Þrjú stórlið á Englandi fylgjast með hollenska undrabarninu

Arsenal, Liverpool og Manchester United fylgjast grannt með þróun ungs miðjumanns Ajax, Sean Steur, samkvæmt nýjustu fréttum.
Steur er aðeins 18 ára gamall og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína hjá unglingaliðum hollenska stórliðsins. Hann er talinn einn efnilegasti leikmaður Ajax um þessar mundir og hefur þegar verið orðaður við stór félög í Evrópu.
Stóru ensku félögin þrjú eru sögð fylgjast náið með framvindu mála og gætu stigið inn í myndina á næstu misserum ef hann heldur áfram að þróast á sama hraða. Ajax hefur hins vegar orðspor fyrir að þróa unga leikmenn og selja þá síðar fyrir háar upphæðir.
Steur spilar á miðjunni og er þekktur fyrir góða tækni, yfirsýn og leikskilning miðað við aldur. Ef hann heldur áfram á þessari braut gæti hann orðið næsta stóra stjarnan sem kemur úr akademíu Ajax.