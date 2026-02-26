Dramatískir sigrar Íslendinganna

Íslendingaliðin Lille og Panathinaikos fóru áfram í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar með sigrum í umspilinu í kvöld.
Hákon Arnar Haraldsson spilaði þar til snemma í framlengingu þegar Lille sneri 0-1 stöðu gegn Rauðu Stjörnunni frá því í síðasta leik í 2-1 samanlagðan sigur eftir góðan leik í Serbíu í kvöld.
Sverrir Ingi Ingason lék þá allan leikinn með Panathinaikos, sem gerði 1-1 jafntefli við Viktoria Plzen í Tékklandi, samanlagt 3-3. Sverrir og félagar unnu eftir vítaspyrnukeppni.
Leikir kvöldsins hingað til
Rauða Stjarnan 0-2 Lille (1-2 samanlagt)
Ferencvaros 2-0 Ludogorets (3-2 samanlagt)
Stuttgart 0-1 Celtic (4-2 samanlagt)
Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos (3-3 samanlagt, 3-4 eftir vítaspyrnukeppni)