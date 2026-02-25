Vinicius Junior dansaði aftur og Real flaug áfram – Meistarar síðasta árs einig komnir í pottinn

Real Madrid er komið áfram í 16 liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir 2-1 sigur á Benfica í kvöld og 3-1 samanlagt.
Gestirnir komust yfir en Aurélien Tchouaméni jafnaði í fyrri hálfleik. Það var svo Vinicius Junior sem tryggði Real sigurinn í kvöld þegar um tíu mínútur voru eftir.
Vinicius skoraði einnig í fyrri leiknum og segist svo hafa orðið fyrir kynþáttaníði skömmu síðar. Fátt annað hefur verið rætt um frá því atviki og markið fyrir Vini virtist þýðingarmikið.
Hann tók sama fagn og í fyrri leiknum og dansaði við hornfánann.
Á sama tíma gerðu PSG og Monaco 2-2 jafntefli og samanlagt fer PSG áfram með 5-4 sigri úr einvíginu. Marquinhos og Khvicha Kvaratskhelia skoruðu mörk PSG.
Framlengja þarf einvígi Juventus og Galatasaray en Tyrkirnir unnu fyrri leikinn 5-2 en töpuðu 3-0 í kvöld. Juventus skoraði tvö mörk í síðari hálfleik eftir að hafa orðið tíu en Lloyd Kelly lét reka sig af velli í upphafi síðari hálfleiks.
Atalanta tryggði sig áfram fyrr í kvöld með sigri á Dortmund.