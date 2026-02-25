UEFA hafnar áfrýjuninni

UEFA hefur hafnað áfrýjun Benfica vegna banns Gianluca Prestianni gegn Real Madrid í kvöld. Frá þessu greina helstu miðlar.
Prestianni var dæmdur í eins leiks bann fyrir seinni leikinn gegn Real Madrid í umspili Meistaradeildarinnar vegna meints kynþáttaníðs í garð Vinicius Junior í fyrri leik liðanna í síðustu viku.
Rannsókn á málinu stendur yfir en var Prestianni settur í eins leiks bann til bráðabirgða á meðan. Benfica áfrýjaði en því hefur verið hafnað.
Argentínumaðurinn ungi fær því ekki að spila á Santiago Bernabeu í kvöld, en leikmenn Real Madrid höfðu til að mynda kallað eftir því að það yrði niðurstaðan.