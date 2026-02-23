Sesko hetja United í Bítlaborginni – Nálgast nú þriðja sætið

Manchester United vann 0-1 sigur á Everton í jöfnum leik í Bítlaborginni í kvöld. Sigurinn færir United upp í fjórða sætið.
Leikurinn var jafn en United var talsvert sterkari aðilinn í fyrri hálfleik án þess að skora mark.
Everton hafði yfirhöndina í þeim síðari en það var eftir skyndisókn sem United skoraði eina mark leiksins. Matheus Cunha átti þá langan bolta fram völlinn á Bryan Mbeumo sem kom boltanum á Benjamin Sesko sem setti hann örugglega í netið.
Sesko hafði komið inn af bekknum fyrir Amad Diallo og skoraði sjötta mark sitt á árinu 2026.
United fer upp í fjórða sæti deildarinnar, liðið er þremur stigum á eftir Aston Villa í þriðja sætinu og þremur stigum á undan Chelsea og Liverpool sem eru á eftir lærisveinum Michael Carrick.