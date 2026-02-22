fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

Tveir áfangastaðir á Englandi mögulegir fyrir Darwin Nunez

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Gengur svo langt að segja að úrvalsdeildin gæti ráðist á eftir

433
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 15:30

Getty Images

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.

Það er smá krísa hjá Arsenal, sem tapaði stigum annan leikinn í röð með jafntefli við Wolves á dögunum. Liðið er með 5 stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik til góða.

„Ég ætla að ganga svo langt að segja að um helgina ráðist það hvort Arsenal ætli að berjast um titilinn eða ekki. Ef þeir tapa á móti Tottenham held ég að það hrynji undan þessu hratt og örugglega,“ sagði Hörður.

„Þessi leikur á móti Wolves var annað hvort vendipunktur á tímabilinu, þar sem City snýr þessu við og vinnur, eða lágpunktur á slæmum kafla,“ sagði Helgi.

Tottenham og Arsenal mætast í stórleik helgarinnar nú klukkan 16:30.

Þátturinn er í spilaranum.

