Gengur svo langt að segja að úrvalsdeildin gæti ráðist á eftir

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Það er smá krísa hjá Arsenal, sem tapaði stigum annan leikinn í röð með jafntefli við Wolves á dögunum. Liðið er með 5 stiga forskot á Manchester City á toppi deildarinnar en City á leik til góða.
„Ég ætla að ganga svo langt að segja að um helgina ráðist það hvort Arsenal ætli að berjast um titilinn eða ekki. Ef þeir tapa á móti Tottenham held ég að það hrynji undan þessu hratt og örugglega,“ sagði Hörður.
„Þessi leikur á móti Wolves var annað hvort vendipunktur á tímabilinu, þar sem City snýr þessu við og vinnur, eða lágpunktur á slæmum kafla,“ sagði Helgi.
Tottenham og Arsenal mætast í stórleik helgarinnar nú klukkan 16:30.
