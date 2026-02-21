Stjarna fær á baukinn – „Búinn að röra í sig dönskum pylsum“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Celtic er í alvöru vandræðum eftir 1-4 tap í fyrri leiknum á heimavelli gegn Stuttgart í umspili Evrópudeildarinnar.
Það er óhætt að segja að 39 ára gamli markvörðurinn Kasper Schmeichel hafi átt dapran leik. „Það er lítið eftir á tankinum hjá okkar manni,“ sagði Helgi léttur áður en Hörður tók til máls.
„Hann er búinn að bæta aðeins á sig og mátti ekki beint við því. Hann er búinn að röra í sig einhverjum dönskum pylsum. Hann fær útreið í skoskum miðlum eftir þetta.“
