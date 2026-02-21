Furða sig á uppákomu á fundi Þorsteins – „Í fullum rétti á að pirra sig aðeins“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Það vakti athygli á fréttamannafundi í Laugardal í byrjun vikunnar, hvar Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari opinberaði leikmannahópinn fyrir leiki gegn Englandi og Spáni, að þjarmað hafi verið af honum af fréttamönnum vegna þess að Ísland spilaði ekki leik í síðasta opinbera landsleikjaglugga.
Ísland spilaði enga leiki í glugganum í nóvember, á meðan mörg önnur landslið voru á ferðinni. KSÍ fór ekki leynt með það fyrir áramót að ástæðurnar væru fjárhagslegar. Þorsteinn varð nokkuð pirraður á ítrekuðum spurningum um þetta mál á fundinum.
„Hann hefur stundum verið rangstæður þegar hann æsir sig en þarna fannst mér hann í fullum rétti á að pirra sig aðeins. Eysteinn fór í viðtal í nóvember og útskýrði af hverju KSÍ hefði ekki farið í þetta verkefni. Þannig að þeir sem voru að spyrja spurningana hefðu kannski mátt kynna sér málið aðeins betur áður en þau fóru að reyna að gera Steina að einhverjum blóraböggli í þessu máli,“ sagði Hörður og Helgi tók undir.
„Hann fékk einhverjar fjórar spurningar frá tveimur fjölmiðlum um mál sem er klárlega ekki í hans verkahring og var afgreitt í nóvember. Hann fær alla mína samúð þarna. Steini og landsliðið tóku út sín leiðindi frá mér og fleirum eftir EM í sumar en nú þarf að horfa fram veginn,“ sagði Helgi.
