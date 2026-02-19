Lið Loga og Alberts í góðum málum

Logi Tómasson lék allan leikinn fyrir Samsunspor í fyrri leiknum við Shkendija frá Norður-Makedóníu í fyrri leik liðanna í umspili Sambandsdeildarinnar.
Tyrkneska liðið er því í fínni stöðu fyrir seinni leikinn heima fyrir upp á að fara áfram í 16-liða úrslit.
Það var enginn Albert Guðmundsson í liði Fiorentina sem heimsótti Jagiellonia, en hann var frá vegna meiðsla. Fiorentina vann 0-3 og er svo gott sem komið áfram.
Úrslit kvöldsins
Drita 2-3 Celje
Jagiellonia 0-3 Fiorentina
Omonia 0-1 Rijeka
Shkendija 0-1 Samsunspor