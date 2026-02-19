fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

United sér á eftir verðmiðanum sem félagið skellti á Rashford

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Gæsahúðarræða sjónvarpskonunnar vekur mikla athygli – „Þetta er rétt gegn röngu“

433
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 18:30

Sjónvarpskonan Kate Scott hóf umfjöllun CBS Sports um Meistaradeildina í gær með áhrifaríkum orðum eftir meint kynþáttaníð í garð Vinicius Junior.

Vinicius skoraði sigurmarkið þegar Real Madrid vann 1-0 útisigur á Benfica í fyrri leik liðanna í umspili Meistaradeildarinnar. Leikurinn féll þó í skugga meints kynþáttaníðs í hans garð af hálfu Gianluca Prestianni.

„Þetta er ekki Real Madrid gegn Benfica. Þetta er rétt gegn röngu. Það ætti ekki að hafa áhrif á þína skoðun hvort þér líki við Vinicius eða ekki,“ sagði Scott meðal annars.

„Ef þú þarft að hylja munninn til að fela það sem þú segir, þá veistu að það er rangt,“ sagði Scott, en Prestianni gerði einmitt það.

Scott gagnrýndi þá viðbrögð manna eins og Jose Mourinho, sem nú stýrir Benfica, sem gaf í skyn að Vinicius hafi kallað níðið yfir sig með því að fagna of dátt.

Málið er nú til rannsóknar hjá UEFA, en hér að neðan má sjá eldræðu Scott.

