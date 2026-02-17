Snýr aftur til Chelsea í sumar eftir misheppnaða dvöl í Þýskalandi

Nicolas Jackson er á leið aftur til Chelsea þar sem Bayern München er ólíklegt til að virkja ákvæði um varanleg kaup á framherjanum.
Jackson, sem er 24 ára og landsliðsmaður Senegal, fór til Bayern síðasta sumar á lánssamningi sem var metinn á um 14,3 milljónir punda. Hann hafði þá misst sæti sitt hjá Chelsea undir stjórn Enzo Maresca, auk þess sem samkeppnin jókst með komu framherjanna João Pedro og Liam Delap.
Hjá Bayern vissi Jackson að hann yrði varamaður Harry Kane, fyrirliða enska landsliðsins, en vonaðist til að standa sig nógu vel til að tryggja sér varanleg félagaskipti.
Samkomulag félaganna kvað á um að lánið breyttist í varanleg kaup upp á 56,2 milljónir punda ef Jackson næði að spila 40 leiki í að minnsta kosti 45 mínútur í hvert sinn.
Það mark virðist nú utan seilingar og því bendir flest til þess að Jackson snúi aftur til Stamford Bridge þegar lánssamningnum lýkur. Chelsea þarf þá að ákveða næstu skref í máli framherjans.