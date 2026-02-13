Tottenham búið að finna stjóra – Igor Tudor stýrir liðinu út tímabilið

Tottenham Hotspur hefur náð munnlegu samkomulagi við Igor Tudor um að hann taki við sem bráðabirgðastjóri liðsins út tímabilið. Athletic segir frá.
Tudor, sem er 47 ára Króati, er sagður munu skrifa undir samning sem gildir til loka leiktíðar og felur ekki í sér ákvæði um varanlega ráðningu. Tottenham er því áfram á höttunum eftir langtímalausn í stjórastólnum, en Tudor mun stýra liðinu næstu mánuði.
Hann kemur inn með töluverða reynslu eftir að hafa stýrt stórum félögum í Evrópu og starfað bæði sem aðalþjálfari og aðstoðarþjálfari á hæsta stigi. Sú reynsla er talin hafa vegið þungt í ráðningarferlinu.
Samkvæmt Athletic var ferlið leitt af framkvæmdastjóranum Vinai Venkatesham og yfirmanni knattspyrnumála, Johan Lange. Tottenham hefur verið án stjóra eftir að Thomas Frank var rekinn í vikunni.
Markmiðið með ráðningu Tudor er að skapa stöðugleika til skamms tíma og ná sem bestum úrslitum út tímabilið á meðan félagið undirbýr ráðningu á varanlegum stjóra.