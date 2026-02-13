Mikil óánægja með uppfærsluna í Laugardalnum – „Eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af“

Ný heimasíða Knattspyrnusambands Íslands virðist ekki þjóna þeim tilgangi fyrir fólk sem hefur í árana rás notað síðuna til að afla sér upplýsinga.
Vefurinn var uppfærður í upphafi árs og fékk þar nýtt útlit, talsvert virðist vanta upp á svo fólk sem notar vefinn geti aflað sér upplýsinga.
Ekki er lengur hægt að sjá félagaskipti leikmanna sem hefur skapað mikla gagnrýni, þá er ekki að finna öll gögn sem voru á gamla vefnum. Upplýsingar um feril leikmanns eru þannig ekki mjög nákvæmar.
Jóhann Skúli Jónsson sem stýrir hlaðvarpinu Draumaliðið, hefur notað vefinn mikið til að afla sér upplýsinga fyrir þátt sinn. Það reynist honum erfiðara núna.
„Fer reglulega inn á http://ksí.is og vonast eftir því að sjá tilkynningu um að verið sé að vinna í því að færa gömlu gögnin yfir á nýju síðuna eða eitthvað í þeim dúr. Ég hef ekkert séð og er farinn að hafa miklar áhyggjur. Vildi sýna ykkur dæmi um hörmung nyja vefsins,“ skrifar Jóhann Skúli á X-inu og rekur það svo í löngu máli hvað vandamálið er.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, fréttamaður RÚV, gengur lengra og kallar þetta skemmdarverk. „Þessi uppfærsla á KSÍ vefnum er eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af með íslensk íþróttagögn. Forysta KSÍ skeit rækilega í deigið þarna og sýnir sögunni enga virðingu. KSÍ til mikilla vansa,“ skrifar Þorkell.
Þessi uppfærsla á KSÍ vefnum er eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af með íslensk íþróttagögn. Forysta KSÍ skeit rækilega í deigið þarna og sýnir sögunni enga virðingu. KSÍ til mikilla vansa.
— Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson (@thorkellg) February 13, 2026