Mun Beckham ná að skrifa fótboltasöguna? – Sagður skoða að sameina Ronaldo og Messi

David Beckham stefnir að því að skrifa nýjan kafla í fótboltasögunni með því að reyna að sameina tvo af stærstu leikmönnum sinnar kynslóðar í sama liði.
Fyrrum Manchester United-stjarnan er einn eigenda MLS-liðsins Inter Miami og samkvæmt erlendum miðlum hefur hann áhuga á að fá Cristiano Ronaldo til félagsins þar sem Lionel Messi hefur leikið undanfarin tvö ár.
Messi hefur lyft gæðum og athygli í kringum Inter Miami verulega og Beckham vill að sögn styrkja liðið enn frekar. Möguleikinn á komu Ronaldo hefur aukist eftir að framtíð hans hjá Al-Nassr í Sádi-Arabíu hefur verið í óvissu.
Ronaldo, sem varð 41 árs í síðustu viku, neitaði nýlega að spila leik með Al-Nassr eftir óánægju með félagaskipti Karim Benzema til Al-Hilal. Þrátt fyrir að félögin falli undir sama eignarhald telur Ronaldo að samkeppnisjafnvægið hafi raskast.
Spænski miðillinn Fichajes greinir frá því að möguleg MLS-færsla sé nú til skoðunar, sem gæti þýtt að Messi og Ronaldo spili loks saman.