Þetta er ástæða þess að De Zerbi sagði upp í Frakklandi

Roberto De Zerbi hefur látið af störfum sem þjálfari Marseille með tafarlausum hætti, eins og félagið staðfesti opinberlega. Ítalinn, sem undanfarið hefur verið orðaður við stjórastöðu hjá Manchester United, var undir vaxandi pressu eftir slakt gengi liðsins.
Marseille féll úr Meistaradeildinni með niðurlægjandi hætti gegn Club Brugge og bætti ekki úr skák þegar liðið tapaði 5-0 fyrir Paris Saint-Germain um helgina.
Eftir það situr félagið þremur stigum frá sætum sem gefa þátttökurétt í Meistaradeild á næstu leiktíð.
Samkvæmt franska miðlinum RMC Sport stýrði De Zerbi æfingu á þriðjudag og átti fundi með leikmönnum og stjórnendum áður en hann komst að þeirri niðurstöðu að hann gæti ekki haldið áfram.
Hann er sagður hafa verið miður sín yfir hugarfari leikmanna og skorti á viðbrögðum eftir tapleikina tvo.
Í yfirlýsingu frá Marseille segir að eftir viðræður eiganda, forseta, yfirmanns knattspyrnumála og þjálfara hafi verið ákveðið að gera breytingu á þjálfarastöðunni. Marseille þarf nú að leita að nýjum þjálfara til að snúa gengi sínu við.