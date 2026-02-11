Stjarnan unga sögð á blaði hjá fjórum liðum á Englandi

Morgan Rogers, lykilmaður Aston Villa, er mátaður við mörg af stærstu liðum Englands í enskum miðlum.
Hinn 23 ára gamli Rogers hefur spilað alla 25 leiki Villa í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni og skorað átta mörk og lagt upp fimm.
Stærstu félögin horfa því til hans og ku hann vera á blaði hjá Lundúnaliðunum Arsenal og Chelsea og báðum Manchester-liðunum, City og United.
Það verður þó allt annað en ódýrt að kaupa Rogers, ætli eitthvað félag sér að gera það, en Villa vill fá um 100 milljónir punda fyrir hann.
Þá er Rogers samningsbundinn til 2031 og Villa því í sterkri samningsstöðu.