fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 07:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Liverpool er sagt opið fyrir því að selja ítalska sóknarmanninn Federico Chiesa og hefur sett verðmiða á hann í kringum 25 til 30 milljónir evra.

Chiesa, sem er 28 ára, hefur verið orðaður við brottför frá Anfield og nokkur ítölsk stórlið fylgjast með stöðu mála. Samkvæmt fréttum eru Juventus, Napoli og Roma meðal þeirra félaga sem gætu haft áhuga á að fá hann til liðs við sig.

Ítalinn kom til Liverpool með miklar væntingar en hefur ekki náð að festa sig að fullu í sessi hjá félaginu. Meiðsli og samkeppni um stöður hafa haft áhrif á spilatíma hans og því gæti félagið verið tilbúið að hlusta á tilboð.

Talið er að Liverpool vilji losa um pláss í hópnum og endurskipuleggja sóknarlínuna fyrir næsta tímabil. Sala á Chiesa gæti einnig fært félaginu fjármuni til að styrkja aðrar stöður.

Næstu vikur gætu skorið úr um hvort hann snýr aftur til Ítalíu, þar sem hann hefur áður sannað gæði sín í Serie A.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Haaland uppljóstrar því hvað hann sagði við Szoboszlai fyrir vítaspyrnuna
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Valdi draumalið Manchester United – Var herjað á hann af hverju þessi kemst ekki í liðið
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Gary Neville með kenningu um það sem gerðist á Anfield í gær
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Telja sig vita hver framdi morðið um helgina og hvaða vopn hann notaði
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Kostulegt atvik frá Anfield sem flestir misstu af – Fær hann sekt?
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Stjarnan virðist hafa komið upp um sig – Notar líklega ólöglega þjónustu
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Fullyrðir að United sé farið í ferli að ráða stjóra til framtíðar – Carrick á séns

Mest lesið

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir
Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
Birgir Ómar er látinn
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna

Nýlegt

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart
Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði
Fullyrðir að United sé farið í ferli að ráða stjóra til framtíðar – Carrick á séns
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir
Jóhann Berg riftir samningi sínum í Abú Dabí – Spenntur fyrir næstu áskorun
Enn aftur og fer hún í stríð við Ian Wright
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Enn aftur og fer hún í stríð við Ian Wright
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær

Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Gætu mokað inn á því að selja í sumar – Tvö ensk félög áhugasöm
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Kynntur til leiks í Rússlandi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Jordan Henderson í áfalli í beinni útsendingu – „Ekki séns! Hver ákveður þetta?“

Jordan Henderson í áfalli í beinni útsendingu – „Ekki séns! Hver ákveður þetta?“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Arteta horfir til Hollands en fær samkeppni – Hefur eiginleika sem svipa til goðsagnar Chelsea

Arteta horfir til Hollands en fær samkeppni – Hefur eiginleika sem svipa til goðsagnar Chelsea
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Er ekki á þeim buxunum að hætta
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Stjörnuleikmenn United og Liverpool á blaði

Stjörnuleikmenn United og Liverpool á blaði
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Gylfi Þór snýr aftur í íslenska landsliðið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Rooney segir stórliðið þurfa að horfast í augu við að vera í fallbaráttu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Taka fram úr Arsenal í baráttunni

Taka fram úr Arsenal í baráttunni
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Hárprúði stuðningsmaðurinn aldrei verið nær endamarkinu – Opinberar hvert planið er annað kvöld

Hárprúði stuðningsmaðurinn aldrei verið nær endamarkinu – Opinberar hvert planið er annað kvöld
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Mikil reiði eftir ógeðslegt atvik – Myndband af brotinu er ekki fyrir viðkvæma
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Mamman þénar meira en sjö leikmenn liðsins
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Piers Morgan og Laura Woods tæta hana í sig fyrir nýjustu ummælin

Piers Morgan og Laura Woods tæta hana í sig fyrir nýjustu ummælin
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Efstur á lista Manchester United
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta er upphæðin sem Skagamenn greiddu fyrir Böðvar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Borga þeim sem veðjuðu á Arsenal og bauna á erkifjendur þeirra
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Enn og aftur vendingar í hinu stormasama hjónabandi – Hjákonan sendi þessi skilaboð á eiginkonuna aðeins til að valda henni vanlíðan

Enn og aftur vendingar í hinu stormasama hjónabandi – Hjákonan sendi þessi skilaboð á eiginkonuna aðeins til að valda henni vanlíðan
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Valdimar hefði fengið betri laun en afþakkaði samt

Valdimar hefði fengið betri laun en afþakkaði samt
433Sport
Í gær
Helgi mætti ekki aftur eftir þessa uppákomu – „Var eins og líkamsárás“
433Sport
Í gær

Uppeldisfélagið vill ekki fá hann – Bauð Marseille að fá sig

Uppeldisfélagið vill ekki fá hann – Bauð Marseille að fá sig
433Sport
Í gær
Verða nú að kaupa varnarmanninn frá Milan
433Sport
Í gær
Styrkja samband sitt eftir gróft framhjáhald – Eiga von á sínu fimmta barni saman
433Sport
Í gær

Hjálmar: „Hann er bara goðsögn í lífinu“

Hjálmar: „Hann er bara goðsögn í lífinu“
433Sport
Í gær

Segir Guð hafa tekið stjórnina og þess vegna sé hann í City en ekki Liverpool

Segir Guð hafa tekið stjórnina og þess vegna sé hann í City en ekki Liverpool
433Sport
Í gær
Á leið í fjögurra leikja bann fyrir gróft brot í gær
433Sport
Í gær
Carrick búin að gera eitthvað í tvígang sem Amorim tókst bara einu sinni