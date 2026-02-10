Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann

Liverpool er sagt opið fyrir því að selja ítalska sóknarmanninn Federico Chiesa og hefur sett verðmiða á hann í kringum 25 til 30 milljónir evra.
Chiesa, sem er 28 ára, hefur verið orðaður við brottför frá Anfield og nokkur ítölsk stórlið fylgjast með stöðu mála. Samkvæmt fréttum eru Juventus, Napoli og Roma meðal þeirra félaga sem gætu haft áhuga á að fá hann til liðs við sig.
Ítalinn kom til Liverpool með miklar væntingar en hefur ekki náð að festa sig að fullu í sessi hjá félaginu. Meiðsli og samkeppni um stöður hafa haft áhrif á spilatíma hans og því gæti félagið verið tilbúið að hlusta á tilboð.
Talið er að Liverpool vilji losa um pláss í hópnum og endurskipuleggja sóknarlínuna fyrir næsta tímabil. Sala á Chiesa gæti einnig fært félaginu fjármuni til að styrkja aðrar stöður.
Næstu vikur gætu skorið úr um hvort hann snýr aftur til Ítalíu, þar sem hann hefur áður sannað gæði sín í Serie A.