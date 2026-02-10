Ætti að kæra Ruben Amorim fyrir meðferðina í heilt ár

Gary Lineker hrósaði Kobbie Mainoo í hástert eftir sigur Manchester United á Tottenham og gerði grín að því að miðjumaðurinn ætti jafnvel að íhuga að lögsækja fyrrum stjóra sinn, Ruben Amorim.
Mainoo hefur verið færður aftur inn í byrjunarlið United af bráðabirgðastjóranum Michael Carrick og hefur slegið í gegn. Hann var öflugur í 2-0 sigri á Tottenham og hefur fengið mikið lof fyrir frammistöðu sína undanfarið.
Lineker ræddi málið í hlaðvarpinu The Rest is Football og sagðist undrandi á því að Mainoo hafi setið á bekknum svo lengi undir stjórn Amorim. „Ef ég væri Kobbie Mainoo og ég segi þetta í gríni, þá myndi ég velta fyrir mér hvort ég ætti að lögsækja hann,“ sagði Lineker.
Hann bætti við. „Hann hefur tekið ár af ferli þessa stráks. Þetta er frábær fótboltamaður. Hann lætur þetta líta út fyrir að vera auðvelt, hann vill boltann, snýr sér undan pressu og tekur réttar ákvarðanir.“
Lineker sagði jafnframt að Amorim hefði verið skaðlegur fyrir þróun leikmannsins og velti fyrir sér landsliðsmöguleikum hans.