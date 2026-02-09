Stjarnan virðist hafa komið upp um sig – Notar líklega ólöglega þjónustu

Stuðningsmenn á samfélagsmiðlum gerðu góðlátlegt grín að Jack Grealish eftir sigur Everton á Fulham í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Everton vann 2-1 útisigur á Craven Cottage eftir að hafa lent undir. Kiernan Dewsbury-Hall jafnaði metin áður en sjálfsmark frá Bernd Leno tryggði liðinu stigin þrjú.
Grealish, sem er á láni hjá Everton, gat ekki tekið þátt í leiknum vegna meiðsla í fæti og er talið líklegt að hann missi af restinni af tímabilinu.
Hann fylgdist þó með leiknum og sýndi stuðning sinn með því að birta mynd á samfélagsmiðlum af sjónvarpsskjá þar sem lokatölur leiksins sáust ásamt nafni Dewsbury-Hall. Hann hrósaði liðsfélaga sínum og fagnaði sigrinum.
Sumir stuðningsmenn sögðu í léttum tón að Grealish hlyti að hafa horft á leikinn í gegnum svokallaðan „fire stick“, þar sem leikurinn féll undir hefðbundið 15:00 útsendingarbann í Englandi. Líklegt er því að Grealish noti ólöglega þjónustu.