Rooney segir stórliðið þurfa að horfast í augu við að vera í fallbaráttu

Wayne Rooney telur að Tottenham sé í alvöru fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Hann sagði þetta eftir 2-0 tap liðsins gegn Manchester United, en það hefur ekki unnið í sjö leikjum í röð.
Tottenham er í 15. sæti deildarinnar, aðeins sex stigum fyrir ofan fallsæti. Tottenham endaði í 17. sæti á síðasta tímabili, sem leiddi til brottreksturs Ange Postecoglou, þrátt fyrir sigur í Evrópudeildinni.
„Miðað við núverandi form eru þeir klárlega í fallbaráttu. West Ham er að detta í gang og Nottingham Forest sækir stig. Tottenham hlýtur að vera að líta yfir öxlina,“ segir Rooney.
Hann bætti við að Thomas Frank knattspyrnustjóri eigi samúð sína. „Hann lítur út fyrir að hafa elst um tíu ár. Tottenham-starfið gerir það við menn.“