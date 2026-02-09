Gylfi Þór snýr aftur í íslenska landsliðið

Arnar Gunnlaugsson hefur opinberað landsliðshóp sinn fyrir komandi vináttulandsleik gegn Mexíkó, sem er spilaður utan landsleikjaglugga, aðfaranótt 26. febrúar ytra.
Flestir leikmenn sem spila erlendis eru því ekki til taks, en Kolbeinn Þórðarson, leikmaður Gautaborgar, er þó í hópnum. Þar er einnig Damir Muminovic, nýr leikmaður Grindavíkur, en aðrir eru úr Bestu deildinni.
Gylfi Þór Sigurðsson, markahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, er valinn af Arnari Gunnlaugssyni í landsliðið í fyrsta sinn. Liðsfélagar hans úr Víkingi, Karl Friðleifur Gunnarsson, Daníel Hafsteinsson, Valdimar Þór Ingimundarson, Helgi Guðjónsson og Aron Elís Þrándarson eru einnig í hópnum. Íslandsmeistararnir eiga flesta fulltrúa.
Guðmundur Þórarinsson, nýr leikmaður ÍA, snýr einnig aftur í landsliðið í þessum leik. Anton Ari Einarsson verður að öllum líkindum í rammanum en í hópnum er einnig Viktor Freyr Sigurðsson, sem var frábær með Fram á síðustu leiktíð.
Leikurinn hefst klukkan 02 að íslenskum tíma aðfaranótt fimmtudagsins 26. febrúar.
Hópurinn:
Anton Ari Einarsson – Breiðablik
Viktor Freyr Sigurðsson – Fram
Höskuldur Gunnlaugsson – Breiðablik
Karl Friðleifur Gunnarsson – Víkingur R.
Damir Muminovic – Grindavík
Hans Viktor Guðmundsson – KA
Guðmundur Kristjánsson – Stjarnan
Guðmundur Þórarinsson – ÍA
Baldur Kári Helgason – FH
Gylfi Þór Sigurðsson – Víkingur R.
Haukur Andri Haraldsson – ÍA
Kolbeinn Þórðarson – IFK Göteborg
Daníel Hafsteinsson – Víkingur R.
Birnir Snær Ingason – Stjarnan
Aron Sigurðarson – KR
Valdimar Þór Ingimundarson – Víkingur R.
Ágúst Orri Þorsteinsson – Breiðablik
Helgi Guðjónsson – Víkingur R.
Emil Atlason – Stjarnan
Aron Elís Þrándarson – Víkingur R.