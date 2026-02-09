fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Gylfi Þór snýr aftur í íslenska landsliðið

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 9. febrúar 2026 13:21

Gylfi Þór Sigurðsson, Mynd: DV/KSJ

Arnar Gunnlaugsson hefur opinberað landsliðshóp sinn fyrir komandi vináttulandsleik gegn Mexíkó, sem er spilaður utan landsleikjaglugga, aðfaranótt 26. febrúar ytra.

Flestir leikmenn sem spila erlendis eru því ekki til taks, en Kolbeinn Þórðarson, leikmaður Gautaborgar, er þó í hópnum. Þar er einnig Damir Muminovic, nýr leikmaður Grindavíkur, en aðrir eru úr Bestu deildinni.

Gylfi Þór Sigurðsson, markahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, er valinn af Arnari Gunnlaugssyni í landsliðið í fyrsta sinn. Liðsfélagar hans úr Víkingi, Karl Friðleifur Gunnarsson, Daníel Hafsteinsson, Valdimar Þór Ingimundarson, Helgi Guðjónsson og Aron Elís Þrándarson eru einnig í hópnum. Íslandsmeistararnir eiga flesta fulltrúa.

Guðmundur Þórarinsson, nýr leikmaður ÍA, snýr einnig aftur í landsliðið í þessum leik. Anton Ari Einarsson verður að öllum líkindum í rammanum en í hópnum er einnig Viktor Freyr Sigurðsson, sem var frábær með Fram á síðustu leiktíð.

Leikurinn hefst klukkan 02 að íslenskum tíma aðfaranótt fimmtudagsins 26. febrúar.

Hópurinn:

Anton Ari Einarsson – Breiðablik

Viktor Freyr Sigurðsson – Fram

Höskuldur Gunnlaugsson – Breiðablik

Karl Friðleifur Gunnarsson – Víkingur R.

Damir Muminovic – Grindavík

Hans Viktor Guðmundsson – KA

Guðmundur Kristjánsson – Stjarnan

Guðmundur Þórarinsson – ÍA

Baldur Kári Helgason – FH

Gylfi Þór Sigurðsson – Víkingur R.

Haukur Andri Haraldsson – ÍA

Kolbeinn Þórðarson – IFK Göteborg

Daníel Hafsteinsson – Víkingur R.

Birnir Snær Ingason – Stjarnan

Aron Sigurðarson – KR

Valdimar Þór Ingimundarson – Víkingur R.

Ágúst Orri Þorsteinsson – Breiðablik

Helgi Guðjónsson – Víkingur R.

Emil Atlason – Stjarnan

Aron Elís Þrándarson – Víkingur R.

Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið