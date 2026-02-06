FH semur við þrítugan Svía til tveggja ár

Tobias Carlsson hefur samið við FH til tveggja ára.
Tobias er 30 ára gamall sænskur miðvörður og kemur frá úrvalsdeildarliðinu Sirius í Svíþjóð þar sem hann hefur spilað undanfarin þrjú tímabil.
FH media settist niður með Davíð á Fiskfélaginu í hádeginu og þetta hafði hann að segja um Tobiasþ
„Tobias er leikmaður sem við teljum að muni smellpassa inn í okkar hóp. Hann er með reynslu úr efstu deild í Svíþjóð, öruggur á boltanum, aggresívur og með leiðtogahæfileika. Hann veit til hvers er ætlast af honum hérna hjá okkur og er meira en tilbúinn í að taka að sér stórt hlutverk hérna í Kaplakrika.“ Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála FH.