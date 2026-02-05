Kári tekur Arnar til bæna vegna viðtalsins – „Þetta er algjörlega galið“

Kári Árnason, fyrrum landsliðs- og atvinnumaður og nú yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, furðar sig mjög á viðtali sem Arnar Gunnlaugsson fór í við útvarpsþáttinn Fótbolti.net á dögunum.
Landsliðsþjálfarinn fór mikinn í viðtalinu sem hefur vakið gríðarlega athygli og umtal. Sagði hann til að mynda að hann myndi ekki vilja ná árangri með sömu aðferð og Lars Lagerback og Heimi Hallgrímssyni, sem voru landsliðsþjálfarar þegar Ísland náði besta árangri í sögu sinni. Kári var mikilvægur hluti af því liði.
„Hann er náttúrulega bara að aðlaga narratífið sér í vil. Ég get lofað þér því að hann væri alveg til í að fara með liðið á EM ef hann neyddist til að spila smá varnarleik. Það sem er smá frústrerandi þegar maður heyrir svona, og ég veit að hann er ekki að gera lítið úr því sem við gerðum, en þetta kemur þannig út. Þetta er algjörlega galið. Það var miklu erfiðara að komast á stórmót. Þú þurftir að lenda í fyrsta eða öðru sæti í þessum riðlum og þetta voru engir smá riðlar sem við lentum í,“ segir Kári í hlaðvarpinu Chess After Dark.
Íslandi mistókst að komast í umspil um sæti á HM í fyrstu undankeppni Arnars við stjórnvölinn á síðasta ári. Þegar Strákarnir okkar komust á EM 2016 og HM 2018 spilaði liðið agaðan varnarleik en Kári segir það ekki mega gleymast að það var ekki það eina sem liðið hafði í sínu vopnabúri.
„Hann er að upphefja sína leikmenn en staðreyndin er sú að það eru tveir leikmenn þarna sem myndu spila eitthvað (í gamla liðinu), Hákon og Albert. Og þá er ég ekki að segja að þeir myndu endilega byrja. Þetta hljómar eins og við hefðum fengið boltann og neglt honum eins langt fram og mögulegt var og vonað það besta. Staðreyndin er sú að við lendum í því að Kolbeinn meiðist og spilar ekki leik í undankeppni HM. Þú neglir honum ekkert fram á Alfreð, þetta er ekki sami leikmaðurinn. Við þurftum að finna nýjar leiðir og það var bara hörkuspil oft á tíðum. Þetta er algjörlega galinn vinkill að taka. Ætlar hann að tiki-taka sig inn á HM?“
Þess má geta að Kári spilaði undir stjórn Arnars hjá Víkingi og var einnig orðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu áður en Arnar fór til að taka við landsliðinu.