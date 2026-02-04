Þetta er upphæðin sem það kostar að losa Ronaldo frá Sádí Arabíu – Er í fýlu og gæti farið í sumar

Cristiano Ronaldo er sagður íhuga að yfirgefa Al-Nassr í sumar, samkvæmt portúgölskum miðlum. Möguleg endurkoma til Evrópu eða félagaskipti til MLS-deildarinnar í Bandaríkjunum eru nefnd sem valkostir.
Ronaldo, sem er fertugur og launahæsti knattspyrnumaður sögunnar með samning upp á um 488 þúsund pund á dag, er sagður ósáttur við hvernig Saudi Public Investment Fund (PIF) hefur stýrt fjármálum félagsins.
Hann telur Al-Nassr ekki hafa fengið sama stuðning á leikmannamarkaðnum og keppinautar.
PIF á meirihluta í fjórum stórliðum í deildinni og hefur fjármagnað komu margra stórstjarna. Al-Hilal er nú stigi ofar en Al-Nassr í deildinni og fékk nýlega Karim Benzema til liðs við sig.
Samkvæmt fréttum hóf Ronaldo eins konar verkfall í vikunni og var fjarverandi í 1-0 sigri á Al-Riyadh. Hann er sagður með um 50 milljóna evra klásúlu í samningi sínum, en á 18 mánuði eftir af honum. Óvíst er hvort félög séu tilbúin að virkja hana.