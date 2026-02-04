fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Ronaldo hættur í verkfalli og spilar á föstudag

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 20:37

Getty Images

Cristiano Ronaldo er væntanlegur aftur til leiks með Al-Nassr á föstudag, aðeins nokkrum dögum eftir að hafa neitað að spila með liðinu.

Portúgalska stórstjarnan, sem er orðin fertug, hefur samkvæmt fréttum verið ósáttur við fjárhagslegan stuðning félagsins samanborið við önnur lið sem rekin eru af Sádi-arabíska fjárfestingarsjóðnum.

Ronaldo var mættur til æfinga í dag.

Óánægjan á að hafa leitt til þess að Ronaldo tók ekki þátt í sigri Al-Nassr gegn Al-Riyadh fyrr í vikunni. Framherjinn hefur verið að velta framtíð sinni fyrir sér vegna stöðunnar.

Yfirmenn félagsins eru þó bjartsýnir á að hann snúi aftur og spili gegn Al-Ittihad. Al-Nassr er aðeins einu stigi á eftir toppliði deildarinnar og bindur miklar vonir við að Ronaldo leiði liðið í titilbaráttu.

Ronaldo hefur átt gott tímabil, skorað 18 mörk í 22 leikjum og aðeins farið markalaus af velli í fjórum deildarleikjum. Hann var hins vegar ósáttur þegar aðeins einn ungur leikmaður var keyptur í janúarglugganum þrátt fyrir óskir þjálfarans um fleiri styrkingar.

