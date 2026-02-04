Myndband af stórstjörnunni vekur athygli og reiði margra – Sjáðu það hér

Myndband eftir leik Arsenal og Chelsea í gær hefur vakið mikla athygli.
Um var að ræða seinni leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins. Arsenal vann 1-0 og einvígið samanlagt 4-2.
Eftir leik birtist myndband af Cole Palmer, sem spilaði um hálftíma fyrir Chelsea í gær, en maður sem gekk fyrir framan hann vakti þar mikla athygli.
Hann var í treyju sem var hálf í litum Chelsea og hálf í litum Arsenal. Þess má geta að mikill rígur er á milli liðanna.
„Þetta er óásættanlegt,“ skrifar einn netverji um málið og annar segir: „Það versta sem ég hef séð“.
Myndbandið er hér að neðan.
Cole Palmer spotted walking out after the game, doesn't just wear face masks on planes.
Look at that guy wearing half and half Chelsea and Arsenal shirts in front of him by the way.
Game's Gone. pic.twitter.com/JXqnFRsOdQ
— JnR (@CFCJnR) February 4, 2026