Missteig sig í viðtali – Sagði liðið búið að vinna deildina

Declan Rice var aðeins of fljótur á sér í viðtali eftir sigur Arsenal gegn Chelsea í undanúrslitum deildabikarsins í gær.
Arsenal vann leikinn 1-0 með marki Kai Havertz í uppbótartíma og tryggði sér sæti í úrslitaleik keppninnar með 4-2 sigri samanlagt.
Í viðtali við CBS Sports eftir leik mismælti Rice sig og sagði Arsenal hafa unnið ensku úrvalsdeildina, hvar liðið er vissulega með gott forskot.
„Við vissum að við vorum með deildina, eða, forskotið í einvíginu,“ sagði Rice og rak sérfræðingurinn og fyrrum leikmaðurinn Troy Deeney upp stór eyru.
„Deildina strax?“ grínaðist Deeney og fékk Rice til að hlæja. „Mín mistök,“ sagði enski miðjumaðurinn.