Guðmann sendir ískaldar kveðjur í Krikann eftir að Böðvari var sparkað út – Trúðar sem skjóta sig í fótinn

Guðmann Þórisson fyrrum leikmaður FH sendir kaldar kveðjur á sitt gamla félag. Telur hann það trúðslega hegðun að henda Böðvari Böðvarssyni í burtu.
Böðvar fékk þau skilaboð í síðustu viku að hann mætti fara frá FH, Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari, taldi sig ekki hafa not fyrir Böðvar.
Valur og ÍA gerðu allt til þess að sækja Böðvar eftir þessi tíðindi og Víkingur sýndi honum einnig áhuga.
Böðvar samdi að lokum við ÍA í dag en það hefur ekki farið vel í stuðningsmenn FH að sjá uppalinn leikmann fá þessa meðferð. Böðvar er fyrrum atvinnumaður og snéri heim í FH fyrir tveimur árum.
Guðmann setur tjákn undir færslu FH af trúð og byssu, túlka má ummæli hans þannig að þarna séu trúðar að skjóta sig í fótinn með þessari ákvörðun.
Fleiri taka í sama streng. „Manni er ekki ætlað að skilja allt en þennan gjörning skil ég bara alls ekki hvað um það þá óska ég þér Böddi alls hins besta svart hvíta hetjan osfr,“ skrifar Rafn Svanur Oddsson.