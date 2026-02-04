Guardiola gagnrýnir ICE-liða Trump og átök út um allan heim – „ Þúsundir saklausra deyja og það á að særa okkur öll“

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, vakti mikla athygli á blaðamannafundi fyrir undanúrslit í enska deildabikarnum þegar hann fór ítarlega yfir alþjóðleg mannúðarmál og stríðsátök.
Guardiola gagnrýndi meðal annars stjórnvöld í Bandaríkjunum í kjölfar banaskota sem vakið hafa umræður vestanhafs og sagði óverjandi að saklausir borgarar létu lífið. Þá ræddi hann einnig um átök í Úkraínu, á Gaza-svæðinu og í Súdan og sagði þjáningar almennra borgara snerta sig djúpt.
„Aldrei áður í mannkynssögunni höfum við haft upplýsingar jafn skýrt fyrir framan okkur. Þúsundir saklausra deyja og það á að særa okkur öll,“ sagði Guardiola. Hann lagði áherslu á að um mannúðarmál væri að ræða fremur en pólitík og að vernd mannslífa ætti alltaf að vera í forgangi.
Ummæli hans hafa vakið bæði stuðning og gagnrýni. Sum samtök hafa áður gagnrýnt hann fyrir að tjá sig opinberlega um átök, á meðan aðrir hrósa honum fyrir að nýta rödd sína.
Guardiola bætti við að heimurinn gæti afrekað ótrúlega hluti tæknilega séð, en samt deyi fólk í átökum daglega. „Að vernda mannslíf er það eina sem raunverulega skiptir máli,“ sagði hann að lokum.