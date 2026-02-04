Böðvar opnar sig um skiptin og síðustu daga – „Brottförin er á engan hátt á mínum forsendum“

Böðvar Böðvarsson var kynntur til leiks hjá ÍA í dag. Hlutirnir hafa gerst hratt hjá þessum reynslumikla leikmanni undanfarna daga, en í síðustu viku var honum tjáð að FH, með nýja manninn Jóhannes Karl Guðjónsson í brúnni, myndi ekki hafa not fyrir hann í stóru hlutverki lengur.
„Þetta hefur gerst hratt síðustu daga og ekki verið eins og ég sá fyrir mér þegar ég byrjaði árið. En ég er gríðarlega sáttur við útkomuna, að vera kominn upp á Skaga þar sem er mikill metnaður. Ég er spenntur fyrir komandi tímum,“ segir Böðvar í samtali við 433.is.
Böðvar er alinn upp hjá FH og hefur aðeins leikið með félaginu hér á landi. Var hann staðráðinn í að klára ferilinn með FH þegar hann kom aftur heim úr atvinnumennsku fyrir nokkrum árum.
„Brottförin er á engan hátt á mínum forsendum. Ég hafði hugsað mér að klára ferilinn með FH og það var markmiðið þegar ég kom heim. Ég hafnaði öðrum tilboðum því það var mitt markmið, en stundum nær maður þeim ekki og það er bara hluti af þessari æðislegu íþrótt.“
Böðvar segir Jóhannes Karl hafa tjáð honum að hann yrði ekki í stóru hlutverki, yrði hann áfram. Hann ber þó engan kala til hans.
„Eina sem ég hef í raun að segja um það er ég hef hrifist mikið af Jóa Kalla frá því hann tók við. Ástríðan og metnaðurinn, æfingarnar hafa verið frábærar. Ég hef spilað í meistaraflokki í 13-14 ár og aldrei kynnst þjálfara sem tekur ákvarðanir sem hann telur verið slæmar fyrir klúbbinn. Svo ég býst við að þetta sé þaulhugsuð ákvörðun. Ég ber því engan kala til hans eða neins í FH þó svo að ég hafi verið mjög ósáttur fyrstu dagana við þessa ákvörðun.
Ég er ósáttur að þetta sé upplifun þeirra sem stjórna, að það sé ekki hægt að nota mig. En maður er rosa hlutrægur þegar kemur að sjálfum sér. Kannski er það bara holt fyrir klúbbinn að fá inn mann sem er ekki með þessi FH-gleraugu og sér hlutina í öðru ljósi. Ég var mjög sár fyrstu dagana og fór í fórnarlambsgír til að byrja með en samtöl mín við Skagamenn hafa algjörlega breytt því viðhorfi sem ég er með.“
Böðvar segist jafnframt glaður að hafa verið látinn tímanlega af þessari ákvörðun FH, þegar enn eru rúmir tveir mánuðir í að Besta deildin hefjist.
„Þetta kom flatt upp á mig en það er betra að fá þessa ákvörðun í janúar en apríl eða maí, upp á að geta fundið sér eitthvað annað. Þó mér hafi ekki funndist þetta rétti tímapunkturinn fyrir þessa ákvörðun er ég þakklátur að þeir taki hana núna.“
Eðlilega var mikill áhugi á Böðvari þegar í ljós kom að hann væri fáanlegur.
„Það var ágætis magn af liðum sem hafði samband en bara tvö lið sem ég fór á fundi með. Í raun ætlaði ég að taka helgina rólega og fara yfir mín mál. Þeir sýndu mér gífurlega mikinn áhuga strax frá byrjun. Ég fór á mjög góðan fund með Lárusi og Ingimari sem kom gífurlega vel út. Á endanum sagði maginn mér að fara þangað,“ sagði Böðvar, en hann vildi ekki gefa upp nafnið á hinu liðinu sem hann fundaði með.
Það er mikill metnaður uppi á Skaga og stór nöfn á borð við Guðmund Þórarinsson og Gísla Eyjólfsson skrifað undir í vetur.
„Þeir eru með Gísla Eyjólfs, sem var besti leikmaður deildarinnar áður en hann fór út, Gumma Tóta, sem hefur unnið landstitil nánast hvert sem hann fer, Steinar Þorsteins, Hauk, Johannes Vall, Viktor Jóns, til að nefna einhverja. Þetta er gífurlega gott lið. Það er alvöru metnaður á Skaganum og það hafði gífurlegt aðdráttarafl fyrir mig.“
En verður skrýtið fyrir Böðvar að mæta á Kaplakrikavöll sem andstæðingur í sumar?
„Það þarf eiginlega að koma í ljós. Ég fór upp í Krika áðan að kveðja Davíð og Viðar Halldórs. Ég á eftir að kveðja leikmenn en þar voru menn á einu máli um að ég myndi fá rautt í sumar. Það er trúin sem þeir hafa á andlega þætti mínum. Ég er bara spenntur að fá þá í heimsókn upp á Skaga og hrifsa af þeim þrjú stig í krikanum,“ sagði hann að lokum og hló.