Rashford fær góðar fréttir frá Barcelona

Marcus Rashford er sagður hafa snúið baki við Manchester United og hyggst halda áfram ferlinum hjá Barcelona. Samkvæmt spænska miðlinum Marca ætlar Barcelona að virkja kauprétt upp á 26 milljónir punda þegar lánssamningur hans rennur út í sumar.
Rashford fór á láni til Barcelona síðasta sumar eftir að samband hans við þáverandi stjóra United, Ruben Amorim, versnaði. Hann var settur til hliðar úr aðalliðinu en hefur síðan blómstrað á Spáni.
Framherjinn hefur átt sterkt tímabil með Barcelona, lagt upp eða skorað 22 mörk í 32 leikjum og unnið sér sæti á ný í enska landsliðshópnum undir stjórn Thomas Tuchel.
Þrátt fyrir að Michael Carrick hafi náð að bæta andrúmsloftið hjá United að undanförnu, bendir flest til þess að Rashford vilji binda framtíð sína við katalónska félagið. Ef Barcelona virkjar ákvæðið hefur United lítið um málið að segja.