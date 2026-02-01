Mateta birtir mynd – Verulega pirraður á stöðu mála hjá Palace

Jean-Philippe Mateta lýsti yfir óánægju sinni í gærkvöld eftir að félagaskipti hans til AC Milan drógust á langinn á meðan Crystal Palace reynir að finna arftaka í hans stað.
Framherjinn bíður enn eftir leyfi til að fljúga frá London til Ítalíu þar sem hann á að gangast undir læknisskoðun og skrifa undir þriggja og hálfs árs samning.
Hinn 28 ára Mateta birti pirraðan svipkall á samfélagsmiðlum á laugardagskvöld þar sem hann bíður græns ljóss frá Palace. Félagið vill fyrst tryggja sér nýjan framherja áður en það hleypir Frakkanum frá.
Palace hefur unnið að því að fá Jorgen Strand Larsen frá Wolves. Félögin hafa rætt um kaupverð upp á 45 milljónir punda auk bónusa, en ágreiningur um greiðslufyrirkomulag hefur tafið málið.
Leeds United hefur einnig sýnt Strand Larsen áhuga en er ekki tilbúið að fara hærra en 40 milljónir punda að svo stöddu. Staðan gæti því ráðist á næstu dögum.