Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, útilokar ekki að félagið bæti við sig leikmönnum áður en janúarglugganum lýkur. Hollendingurinn segir að félagið horfði bæði til skemmri og lengri tíma þegar teknar eru ákvarðanir á leikmannamarkaðnum.
„Við tökum alltaf þær ákvarðanir sem við teljum skynsamlegar. Við horfum ekki bara til skamms tíma heldur einnig til framtíðarinnar og þess vegna sækjum við gjarnan unga leikmenn sem geta þróast hér,“ segir Slot.
Hann bætti við að allt færi eftir því hvort leikmenn væru í boði sem gætu styrkt liðið strax, hvort félagið hefði efni á þeim og hvort slík kaup myndu nýtast til lengri tíma litið.
Liverpool er í smá brasi í ensku úrvalsdeildinni um þessar mundir og er utan Meistaradeildarsætanna. Stuðningsmenn væru margir hverjir án efa til í einhverjar styrkingar.