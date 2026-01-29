Með nokkur tilboð á Englandi en líklega á leið til Ítalíu

Jesse Lingard sem er án félags hefur átt í viðræðum við nokkur ensk félög undanfarna daga, þar á meðal lið í ensku úrvalsdeildinni. Samkvæmt Daily Mail Sport virðist þó líklegra að næsti áfangastaður hans verði á Ítalíu.
Hinn 33 ára gamli fyrrverandi leikmaður Manchester United og enska landsliðsins er sagður vera í langt komnum viðræðum við félög í Serie A.
Lingard hefur verið opinn fyrir tilboðum síðan hann lauk veru sinni hjá FC Seoul í Suður-Kóreu í desember síðastliðnum.
Lingard á langan feril að baki í enskri knattspyrnu og var á sínum tíma talinn einn efnilegasti sóknarmaður landsins. Eftir dvöl erlendis er hann nú að leita sér að nýrri áskorun og gæti ítalska deildin boðið honum tækifæri til að endurvekja feril sinn á öflugum vettvangi.
Nánari fréttir af framtíð Lingard eru væntanlegar á næstu dögum, eftir því sem viðræður halda áfram.