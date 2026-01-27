Sveinn Aron sagður vera á leið til Ítalíu

Sveinn Aron Guðjohnsen er á leið aftur til Ítalíu eftir að hafa náð samkomulagi um persónulega samningsskilmála við ítalska félagið Cavese. Samningurinn gildir í sex mánuði og mun íslenski sóknarmaðurinn því ljúka tímabilinu á Ítalíu.
Sveinn Aron hefur áður leikið í ítalskri knattspyrnu og þekkir því vel til aðstæðna þar. Cavese, sem leikur í C-deild þar í landi vonast til að Sveinn geti komið með mörk inn í liðið.
Sveinn Aron rifti samningi sínum við Sarpsborg 08 í Noregi í gær og samkvæmt fréttum á Ítalíu er hann á leið í nýtt félag.
Framherjinn knái var leikmaður Spezia frá 2018 til 2021 og var á þeim tíma meðal annars lánaður til Ravenna.
Cavese er um miðja deild í C-deildinni en á möguleika á því að komast í umspil. Sveinn Aron er 27 ára gamall og hefur spilað tuttugu landsleiki fyrir Ísland.