Terry skálaði fyrir tapi Arsenal á samfélagsmiðlum

John Terry opnaði vínsflösku til að fagna því að met Chelsea stæði áfram óhaggað eftir gærdaginn í ensku úrvalsdeildinni.
Chelsea, með Terry í lykilhlutverki, fékk aðeins á sig 15 mörk í 38 leikjum í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2004-2005, færri mörk en nokkurt lið hefur fengið á sig á heilu tímabili.
Topplið Arsenal hafði fengið á sig 14 mörk áður en kom að 2-3 tapinu gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í gær og ljóst að Skytturnar bæta ekki metið.
„Metið er öruggt í eitt tímabil í viðbót. Petr Čech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho og William Gallas, það er kominn tími til að fagna,“ sagði Terry með flöskuna á Instagram.
„Ég var pínu áhyggjufullur eftir sterka byrjun Arsenal, en það er bara janúar og metið er þegar farið. Ég held þetta met verði aldrei slegið.“