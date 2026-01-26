Fullyrða að Cole Palmer vilji fara til Manchester United

Cole Palmer væri opinn fyrir afar óvæntum félagaskiptum til Manchester United.
Samkvæmt Sun Sport er Chelsea-stjarnan óánægð í Lundúnum, tveimur og hálfu ári eftir að hann yfirgaf Manchester City.
Palmer, sem er fæddur og uppalinn í Manchester, er sagður myndi taka vel í áhuga frá United, félagi sem hann studdi sem barn.
Heimildir herma að Palmer hafi engan áhuga á að snúa aftur til Manchester City, þar sem Pep Guardiola er enn við stjórnvölinn. City seldi Palmer til Chelsea fyrir 42,5 milljónir punda í september 2023 og skrifaði hann undir endurbættan samning til ársins 2033 á síðasta tímabili.
Palmer saknar heimabæjar síns, Wythenshawe, og heimsækir reglulega fjölskyldu og vini. Hann hefur aðeins verið í byrjunarliði í 11 leikjum á tímabilinu vegna þrálátra nárameiðsla og var ekki í leikmannahópi Chelsea í 3-1 sigri gegn Crystal Palace um helgina.
Yfirmaður knattspyrnumála hjá United, Jason Wilcox, þekkir Palmer vel frá tíma sínum hjá City-akademíunni og hefur áður lýst mikilli trú á hæfileika hans.