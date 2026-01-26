Ekki bara á Old Trafford sem allt getur míglekið – Þetta gerðist hjá stórliði í Evrópu um helgina

Barcelona hefur sýnt að það er ekki aðeins Old Trafford sem getur lent í vandræðum þegar veðrið versnar.
Camp Nou-leikvangurinn opnaði aftur fyrir aðeins tveimur mánuðum eftir rúmlega tveggja ára umfangsmiklar endurbætur, sem munu að lokum auka áhorfendafjölda í allt að 105.000 manns.
Endurnýjun hins goðsagnakennda leikvangs hefur þó ekki gengið hnökralaust. Eftir mikla rigningu um helgina streymdi vatn niður á stuðningsmenn á ákveðnum svæðum vallarins, í svipuðum atvikum og sést hafa á heimavelli Manchester United.
Stuðningsmenn reyndu eftir bestu getu að forðast að blotna þegar þeir yfirgáfu leikvanginn eftir 3-0 sigur Barcelona á Real Oviedo. Camp Nou er enn starfræktur með takmarkaða áhorfendagetu, en gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki í júní.
Leikvangurinn opnaði aftur fyrir almenningi í nóvember með opinni æfingu fyrir 23.000 áhorfendur og heimsótti Lionel Messi þá einnig svæðið til að kynna sér nýju aðstöðuna. Í dag tekur Camp Nou 45.401 áhorfanda á meðan endurbótum stendur yfir.