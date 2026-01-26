fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fullyrða að Cole Palmer vilji fara til Manchester United

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

Áhugaverð ummæli Arnars – Hefur ekki neinn áhuga á því að ná árangri með aðferðum Lars og Heimis

Mánudaginn 26. janúar 2026 20:30

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, var gestur í útvarpsþætti Fótbolta.net á laugardag þar sem hann fór um víðan völl. Arnar hefur stýrt landsliðinu í eitt ár.

Arnar hefur sterkar hugmyndir um það hvernig hann ætlar sér að ná árangri með landsliðinu og ætlar sér ekki að víkja frá þeirri hugmyndafræði.

Landsliðsþjálfarinn ræddi um hvaða leið hann væri að fara og ræddi í því samhengi um Gullkynslóð landsliðsins sem fór á Evrópumótið 2016 og Heimsmeistaramótið 2018.

„Við þurfum að byrja einhverstaðar, mig langar að gera þetta að sjálfbæru félagsliði. Það verði strúktúr, fólk má karla mig barnalegan. Þetta gerðist með Víking, mig langar að gera þetta með landsliðinu. Búa til strúktúr innan sem utan vallar, það muni ganga svo í mörg ár. Það sem strækaði mig þegar ég horfði á alla leiki með gullkynslóðinni var hversu stuttur tími þetta var, síðasti leikur á HM í Rússlandi gegn Króatíu árið 2018, en það var bara down-hill eftir það. Þetta var Hollands leikur 2014 til 2018, þetta eru fjögur ár. Þetta er ekki nógu gott í fótbolta,“ sagði Arnar í útvarpsþættinum á X977.

Mynd: DV/KSJ

„Hvað gerðist þarna? Við vitum flestar ástæðurnar, fólk getur rætt um þær.“

Arnar segist meðvitaður um það að fótbolti snúist um úrslit en hann útilokar það að spila svipaðan fótbolta og gert var undir stjórn Lars Lagerback og Heimis Hallgrímssonar sem skilaði besta árangri í sögu landsliðsins.

„Ég veit að þetta er úrslitabransi, það er sagt að gullkynslóðin hafi náð í úrslit svona. Ég ber virðingu fyrir því, ég hef ekki áhuga á því að ná árangri eins og landsliðið gerði þá. Ég hef áhuga á því að fá það besta frá þeim, varnarleikur og svona. Við vorum hræddir við að hafa boltann, mig langar að reyna að vera betri í því. Ef fólk vill ekki fara þá leið, þá þarf að ráða annan þjálfarann. Ég held ég hafi fengið starfið til að innleiða þennan fótbolta hjá KSÍ, ég finn fyrir þvílíkum stuðningi frá stjórn KSÍ, formanni KSÍ. Menn vilja fara í þessa vegferð.“

„Það verður upp og niður, það verða úrslit sem henta ekki öllum. Þá verða sleggjudómar, gagnrýni er ekki merkileg fyrir mig þegar ég er 53 ára. Ég vil að strákarnir fái heiður fyrir að spila svona fótbolta, það er mjög erfitt.“

Tómas Þór Þórðarson sem stýrir þættinum sagði við Arnar að ummæli sem þessi um Gullkynslóðina myndu vekja athygli. „Ég hef ekki áhuga á því, mig langar að við bætum okkur í að halda boltann. Það er ekki mín skoðun, það er staðreynd. Við vorum stórkostlegir í varnarleik og með stórkostlega leikmenn, landsliðið 2016-2018 myndi vinna okkur í dag. Þeir myndu finna leið til að vinna okkur, við þurfum að fá þessa þrautseigju. Fókus-levelið okkar er slæmt.“

„Þegar ég er að segja að ég hafi ekki áhuga á að spila eins og þeir, það er rétt. Við viljum taka bestu þættina frá þeim, við viljum bæta hvernig við höldum í boltann.“

