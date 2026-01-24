Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg

Enska landsliðið mun vera á kunnuglegum slóðum í Kansas City þegar liðið undirbýr sig fyrir heimsmeistaramótið og reynir að vinna sinn fyrsta Heimsmeistaratitil síðan 1966.
Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum mun lið Thomas Tuchel hafa aðsetur í Swope Soccer Village, æfingasvæði sem áður hefur verið notað af bæði Manchester United, Manchester City og Newcastle United í ferðum þeirra yfir Atlantshafið. Kansas City hefur þannig, kannski óvænt, þróast í einn helsta miðpunkt mótsins.
Argentína og Holland munu einnig vera með bækistöðvar í borginni.
Argentínumenn, sem eru ríkjandi Heimsmeistarar, eru sagðir munu æfa á núverandi æfingasvæði Sporting Kansas City í MLS-deildinni, þar sem Lionel Messi og liðsfélagar hans munu undirbúa titilvörnina.
Hollendingar munu hins vegar nýta æfingasvæði kvennaliðsins Kansas City Current.
Argentína mun hefja keppni sína á Arrowhead-leikvanginum í Kansas City, þar sem Holland mun einnig leika einn leik. Leikir Englands í riðlakeppninni fara hins vegar fram í Dallas, Boston og New York.