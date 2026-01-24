fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 24. janúar 2026 08:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Enska landsliðið mun vera á kunnuglegum slóðum í Kansas City þegar liðið undirbýr sig fyrir heimsmeistaramótið og reynir að vinna sinn fyrsta Heimsmeistaratitil síðan 1966.

Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum mun lið Thomas Tuchel hafa aðsetur í Swope Soccer Village, æfingasvæði sem áður hefur verið notað af bæði Manchester United, Manchester City og Newcastle United í ferðum þeirra yfir Atlantshafið. Kansas City hefur þannig, kannski óvænt, þróast í einn helsta miðpunkt mótsins.

Argentína og Holland munu einnig vera með bækistöðvar í borginni.

Argentínumenn, sem eru ríkjandi Heimsmeistarar, eru sagðir munu æfa á núverandi æfingasvæði Sporting Kansas City í MLS-deildinni, þar sem Lionel Messi og liðsfélagar hans munu undirbúa titilvörnina.

Hollendingar munu hins vegar nýta æfingasvæði kvennaliðsins Kansas City Current.

Argentína mun hefja keppni sína á Arrowhead-leikvanginum í Kansas City, þar sem Holland mun einnig leika einn leik. Leikir Englands í riðlakeppninni fara hins vegar fram í Dallas, Boston og New York.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Undanúrslit og leiktímar liggja fyrir
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Snýr líklega aftur til Liverpool ef Robertson fer
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Carrick: „Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Guðmundur fór á framandi slóðir sem komu á óvart – „Einhver besti maður sem ég hef kynnst“

Mest lesið

Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“

Nýlegt

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Arsenal virkjar samtalið – Starfsmaður félagsins hefur áður fengið hann
Þetta eru breytingarnar sem Carrick hefur innleitt á skömmum tíma á Old Trafford
Gillz birtir yfirlýsingu vegna fréttar um að hann sé genginn í Samfylkinguna og biður um tilfinningalegt svigrúm
Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé
Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Guardiola segir morgunljóst hvert besta lið heims sé
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“

Guðmundur fer ítarlega yfir skiptin upp á Skaga og fyrstu dagana – „Sé því ekkert til fyrirstöðu að við getum ráðist á allt og alla“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Arsenal óttast ástandið á Kai Havertz
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Hár verðmiði fælir United og fleiri félög frá

Hár verðmiði fælir United og fleiri félög frá
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið

Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Enn kjaftað um framtíð Zirkzee hjá United
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann

Hafna fyrsta tilboði í norska framherjann
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður

Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot

Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Þessir fjórir miðjumenn á lista United til að fylla skarð Casemiro
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag

Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Staðfestir að faðir sinn hafi fallið frá í vikunni
433Sport
Í gær
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga
433Sport
Í gær

Fyrsta félagið sem orðað er við Casemiro – United telur að hann sé að skrifa undir á öðrum stað

Fyrsta félagið sem orðað er við Casemiro – United telur að hann sé að skrifa undir á öðrum stað
433Sport
Í gær

Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid

Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid
433Sport
Í gær
Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
433Sport
Í gær

Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni

Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni
433Sport
Í gær
Hvað er að hjá Haaland?
433Sport
Í gær
Högg fyrir Tottenham
433Sport
Í gær

Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal

Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal
433Sport
Í gær

Stóri Ange landaði nýju starfi

Stóri Ange landaði nýju starfi
433Sport
Í gær
United sendir fyrirspurn til Barcelona – Gætu fengið samkeppni frá botnliðinu
433Sport
Í gær
Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu