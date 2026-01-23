Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid

Brasilíski kantmaðurinn Vinícius Júnior hefur áréttað að hann vilji halda áfram hjá Real Madrid langt fram yfir árið 2027.
Núverandi samningur hans við spænska stórveldið rennur út eftir átján mánuði, en leikmaðurinn segist vera rólegur varðandi framtíð sína.
„Ég vil vera hér í langan tíma,“ sagði Vinícius eftir sigur Real Madrid á Mónakó.
„Það er mikið talað um framleningu þar sem ég á eitt ár eftir af samningnum mínum, en við erum mjög afslöppuð varðandi það.“
Hann bætti við að traust ríki milli hans og forseta félagsins, Florentino Pérez. „Ég treysti honum og hann treystir mér. Við eigum mjög gott samband og munum leysa þessi mál á réttum tíma. Það er engin stressaður á þessu,“ sagði Vinícius.
Vinícius hefur verið lykilmaður í liði Real Madrid undanfarin ár og einn mikilvægasti sóknarmaður félagsins bæði á Spáni og í Evrópu.