Föstudagur 23.janúar 2026

Gjörbreytt staða Mainoo og má búast við að viðræður hefjist brátt

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 23. janúar 2026 16:00

Sádi-arabíska úrvalsdeildin stefnir á stóri félagaskipti í sumar og verða tveir af stærstu stjörnum heims í brennidepli. Samkvæmt Telegraph eru Mohamed Salah, sóknarmaður Liverpool og egypska landsliðsins, og Vinícius Júnior, kantmaður Real Madrid og brasilíska landsliðsins, helstu skotmörk deildarinnar á komandi sumri.

Salah, sem er 33 ára gamall, hefur verið lykilmaður hjá Liverpool í mörg ár og nýtur mikillar virðingar á heimsvísu. Vinícius Jr, 25 ára, er aftur á móti einn stærsti leikmaður heims um þessar mundir og hefur verið burðarás í sóknarleik Real Madrid.

Enskir miðlar segja að forráðamenn í Sádí Arabíu telji öruggt að Salah fari frá Liverpool.

Yfirmenn Sádi-deildarinnar ætla sér að halda áfram að laða að heimsþekkt nöfn til að auka alþjóðlegt vægi deildarinnar enn frekar. Áhugi á Salah hefur verið til staðar um tíma, en það kæmi á óvart ef félög í Sádi-Arabíu myndu einnig ná að sannfæra Real Madrid um að láta Vinícius Jr fara.

