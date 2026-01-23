Tvö stór nöfn efst á blaði í Sádí Arabíu fyrir sumarið

Sádi-arabíska úrvalsdeildin stefnir á stóri félagaskipti í sumar og verða tveir af stærstu stjörnum heims í brennidepli. Samkvæmt Telegraph eru Mohamed Salah, sóknarmaður Liverpool og egypska landsliðsins, og Vinícius Júnior, kantmaður Real Madrid og brasilíska landsliðsins, helstu skotmörk deildarinnar á komandi sumri.
Salah, sem er 33 ára gamall, hefur verið lykilmaður hjá Liverpool í mörg ár og nýtur mikillar virðingar á heimsvísu. Vinícius Jr, 25 ára, er aftur á móti einn stærsti leikmaður heims um þessar mundir og hefur verið burðarás í sóknarleik Real Madrid.
Enskir miðlar segja að forráðamenn í Sádí Arabíu telji öruggt að Salah fari frá Liverpool.
Yfirmenn Sádi-deildarinnar ætla sér að halda áfram að laða að heimsþekkt nöfn til að auka alþjóðlegt vægi deildarinnar enn frekar. Áhugi á Salah hefur verið til staðar um tíma, en það kæmi á óvart ef félög í Sádi-Arabíu myndu einnig ná að sannfæra Real Madrid um að láta Vinícius Jr fara.