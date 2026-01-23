Snýr líklega aftur til Liverpool ef Robertson fer

Það er líklegt að Kostas Tsimikas muni snúi aftur til Liverpool frá Roma ef Andy Robertson fer í þessum mánuði.
Robertson er sterklega orðaður við Tottenham. Talið var að hann myndi fara þegar samningur hans rennur út í sumar en nú er líklegra að hann verði seldur í þessum mánuði.
Skotinn hefur reynt Liverpool afar góður þjónn frá því hann kom 2017 en hefur dregið af honum síðustu tímabil.
Fari Robertson þarf Liverpool annan vinstri bakvörð og líklegt er að Tsimikas snúi einfaldlega til baka úr láni.
Roma er til í að losa sig við hann, enda í aukahlutverki og vill félagið búa til pláss fyrir styrkingar í janúar.